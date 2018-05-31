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Дело экс-мэра Николаева направлено в суд

НовостиОбщество    31.05.2018 - 12:45
Фото: Александр Бердников (twitter.com)
Фото: Александр Бердников (twitter.com)

Обвинительный акт был утвержден и направлен в Центральный районный суд Николаева

В Николаеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова, которого подозревают в хищении 2,5 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, экс-мэра Николаева Бердникова признали виновным в завладении мошенническим путем и путем злоупотребления служебным положением 2,5 миллионами долларов США, которые гражданин Южной Кореи в 2008 году инвестировал в развитие сельского хозяйства Николаевской области. Суд приговорил Бердникова к 8 годам лишения свободы. Однако из-за процессуальных моментов относительно допроса потерпевшего гражданина Южной Кореи Высший специализированный суд Украины уголовное дело направил на дополнительное расследование.

Как сообщили в ведомстве, гражданина Южной Кореи допросили, и он подтвердил, что экс-мэр Николаева незаконно завладел инвестициями.

В результате 29 мая текущего года обвинительный акт был утвержден и направлен в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по сути.

Напомним, как сообщалось ранее, суд Центрального района Николаева признал экс-мэра города Александра Бердникова виновным в хищении иностранных инвестиций в особо крупных размерах.

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Теги публикации: Николаев, мэр, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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