Дело экс-мэра Николаева направлено в суд

Обвинительный акт был утвержден и направлен в Центральный районный суд Николаева

В Николаеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-мэра Николаева Александра Бердникова, которого подозревают в хищении 2,5 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, экс-мэра Николаева Бердникова признали виновным в завладении мошенническим путем и путем злоупотребления служебным положением 2,5 миллионами долларов США, которые гражданин Южной Кореи в 2008 году инвестировал в развитие сельского хозяйства Николаевской области. Суд приговорил Бердникова к 8 годам лишения свободы. Однако из-за процессуальных моментов относительно допроса потерпевшего гражданина Южной Кореи Высший специализированный суд Украины уголовное дело направил на дополнительное расследование.

Как сообщили в ведомстве, гражданина Южной Кореи допросили, и он подтвердил, что экс-мэр Николаева незаконно завладел инвестициями.

В результате 29 мая текущего года обвинительный акт был утвержден и направлен в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по сути.

Напомним, как сообщалось ранее, суд Центрального района Николаева признал экс-мэра города Александра Бердникова виновным в хищении иностранных инвестиций в особо крупных размерах.