Справа екс-мера Миколаєва направлено до суду

Обвинувальний акт був затверджений і направлений в Центральний районний суд Миколаєва

У Миколаєві прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екс-мера Миколаєва Олександра Бердникова, якого підозрюють в розкраданні 2,5 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Як відомо, екс-мера Миколаєва Бердникова визнали винним у заволодінні шахрайським шляхом і шляхом зловживання службовим становищем 2,5 мільйонами доларів США, які громадянин Південної Кореї в 2008 році інвестував в розвиток сільського господарства Миколаївської області. Суд засудив Бердникова до 8 років позбавлення волі. Однак з-за процесуальних моментів щодо допиту потерпілого громадянина Південної Кореї Вищий спеціалізований суд України кримінальну справу направив на додаткове розслідування.

Як повідомили у відомстві, громадянина Південної Кореї допитали, і він підтвердив, що екс-мер Миколаєва незаконно заволодів інвестиціями.

В результаті 29 травня поточного року обвинувальний акт був затверджений і направлений в Центральний районний суд Миколаєва для розгляду по суті.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, суд Центрального району Миколаєва визнав екс-мера міста Олександра Бердникова винним у розкраданні іноземних інвестицій в особливо великих розмірах.