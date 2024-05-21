Екс-мера Балаклії судитимуть за держзраду. Він співпрацював із РФ, йому загрожує довічне

Деталі справи

З перших днів окупації міста Балаклія чинний на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт. У публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього чиновника, але раніше прокуратура повідомляла, що йшлося про Івана Столбового.

Фото: Екс-мер Балаклії (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Наприкінці березня 2022 року разом із представниками збройних сил РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії загалом.

"Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив мешканцям, що прийняв рішення залишатися в місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще". Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував жителям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових", - пише прокуратура.

Що йому загрожує

Колишній український чиновник переховується від правосуддя на території РФ, його оголошено в розшук.

Обвинуваченого судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.