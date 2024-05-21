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Екс-мера Балаклії судитимуть за держзраду. Він співпрацював із РФ, йому загрожує довічне

Архівне фото: Іван Столбовий (скрін відео)
Автор: Дмитро Браславський

Колишнього мера Балаклії судитимуть за держзраду. У 2022 році він почав співпрацювати з росіянами, але після деокупації міста він втік до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

З перших днів окупації міста Балаклія чинний на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт. У публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього чиновника, але раніше прокуратура повідомляла, що йшлося про Івана Столбового.

Фото: Екс-мер Балаклії (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Наприкінці березня 2022 року разом із представниками збройних сил РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії загалом. 

"Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив мешканцям, що прийняв рішення залишатися в місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще". Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував жителям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових", - пише прокуратура.

Що йому загрожує

Колишній український чиновник переховується від правосуддя на території РФ, його оголошено в розшук. 

Обвинуваченого судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. 

Не перший мер із Харківської області, який піде під суд

Під час часткової окупації Харківської області частина українських чиновників пішла на співпрацю з росіянами, тож українські правоохоронці проводили щодо них розслідування.

Приміром учора стало відомо, що колишнього мера Куп'янська також судитимуть за держзраду.

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