Екс-мера Балаклії судитимуть за держзраду. Він співпрацював із РФ, йому загрожує довічне

Колишнього мера Балаклії судитимуть за держзраду. У 2022 році він почав співпрацювати з росіянами, але після деокупації міста він втік до РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
З перших днів окупації міста Балаклія чинний на той момент міський голова добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та фактично здав їм населений пункт. У публікації не вказано ім'я та прізвище колишнього чиновника, але раніше прокуратура повідомляла, що йшлося про Івана Столбового.
Фото: Екс-мер Балаклії (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Наприкінці березня 2022 року разом із представниками збройних сил РФ він провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, під час якої агітував до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до Росії загалом.
"Крім того, зрадник провів збори громади, на яких повідомив мешканцям, що прийняв рішення залишатися в місті, "хоча була можливість поїхати на західну Україну, кудись ще". Він також додав, що "сьогодні повністю Україна вже нічого не дає" і запропонував жителям брати "гуманітарну допомогу" від російських військових", - пише прокуратура.
Колишній український чиновник переховується від правосуддя на території РФ, його оголошено в розшук.
Обвинуваченого судитимуть заочно в Балаклійському районному суді Харківської області. За держзраду фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.
Під час часткової окупації Харківської області частина українських чиновників пішла на співпрацю з росіянами, тож українські правоохоронці проводили щодо них розслідування.
Приміром учора стало відомо, що колишнього мера Куп'янська також судитимуть за держзраду.
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