Екс-менеджмент "Платинум банку" намагається уникнути повернення понад 1,5 млрд грн, до якого їх зобов'язав ВС

Колишній топменеджмент збанкрутілого "Платинум банку" намагається оскаржити рішення Верховного Суду про стягнення понад 1,4 мільярда гривень, що було ухвалене у березні 2024 року за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Мар’ян Ощановський для Цензор.НЕТ .

Згадане рішення ВС у справі №910/12955/20 зобов'язало 10 колишніх керівників банку, серед яких і нинішня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, за принципом солідарної відповідальності компенсувати банку збитки, спричинені їхніми управлінськими рішеннями, які зашкодили вкладникам банку.

Нині це судове рішення намагається оскаржити один з відповідачів, колишній власник банку Григорій Гуртовий. 28 жовтня ВС розгляне його касаційну скаргу, подану на основі формальних підстав.

"Мета нової касаційної скарги очевидна - знести рішення Верховного Суду на суто формальних підставах, щоб уникнути відповідальності за доведення банку до банкрутства", - зазначає Ощановський.

Гуртовий стверджує, що через неналежне інформування судом про дату й час розгляду позову та його відсутність в Україні упродовж усього процесу з 2020 до березня 2024 років він не знав про розгляд справи, у якій він виступав співвідповідачем.

Проте, за словами журналіста, менеджмент банку фігурує у тій же справі. Крім того, у цій справі Гуртового представляє те саме адвокатське об’єднання, яке представляло інтереси інших відповідачів-топів банку.

Крім того, є підстави припустити, що екс-власник Платинум банку все ж бував у ці роки в Україні, оскільки тут працює кілька його бізнесів. Зокрема, він виступає співзасновником української компанії ТОВ "ФРЕГАТ ІСП", а також зареєстрований як фізична особа-підприємець у Києві за адресою, на яку йому надсилали судові матеріали у межах судових розглядів.

Крім того, для перевірки твердження про відсутність Гуртового в Україні суд може запросити інформацію від Держприкордонслужби за усіма його паспортами.

Нагадаємо, "Платинум банк" у період з грудня 2013 до лютого 2014 року уклав кілька кредитних договорів із пов'язаними компаніями на значні суми.

Також менеджмент банку підозрюють у зміні умов цих кредитів, зокрема, перевод у гривню, зниження відсоткової ставки та неодноразове відтерміновування строків сплати.

У результаті кредити на суму 1,47 млрд грн були віднесені до збитків, чим завдано шкоди вкладникам банку.

"Ці гроші практично були відібрані у людей та бізнесу, які довірили свої гроші банку. За різними даними, кредитори банку досі не дочекались понад 5 млрд грн", - пише Ощановський.

На початку 2017 року Нацбанк визнав "Платинум банк" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав його ліквідацію, подавши згодом позов проти менеджменту на цю суму. У березні 2024 року Верховний Суд остаточно задовольнив позов фонду.