ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-лидер "Шахтера" оказался в чемпионате Греции

Новина українською →
Салоники, Воскресенье 15 января 2023 10:01
Экс-лидер "Шахтера" оказался в чемпионате Греции Фото: Тайсон в рядах "Шахтера" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера" Тайсон вернулся в Европу. Теперь он будет защищать цвета греческого ПАОКа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний бразилец пополнил ряды третьей команды греческой Суперлиги. Последним клубом ветерана был "Интернасьонал" из Порту-Алегри.

Тайсон заключил с "двухглавыми орлами Севера" полуторагодовой контракт. В Салоники он переехал в статус свободного агента. "Интернасьонал" бразильский хавбек покинул из-за конфликта с руководством "колорадос". Те назвали Тайсона организатором бунта в раздевалке.

На Балканах опытного исполнителя приютил Разван Луческу – сын главного тренера киевского "Динамо". Под руководством Луческу-старшего Тайсон выступал в "Шахтере". Всего в составе "горняков" бразилец провел 299 матчей во всех турнирах (55 мячей, 78 ассистов), а еще 83 поединка (20 голов, 26 передач) провел за "Металлист".

Лидером чемпионата Греции является "Панатинаикос" (42 очка). Главные конкуренты афинской команды – столичный АЕК (38 пунктов) и ПАОК Тайсона (36). Чемпионский титул разыграют 6 лучших команд Суперлиги.

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам