Экс-король Испании решил покинуть страну на фоне обвинений в коррупции

Фото: бывший король Испании Хуан Карлос (france24.com)

Карлос фигурирует в расследовании о коррупции

Бывший король Испании Хуан Карлос, находящийся под следствием по обвинению в коррупции, заявил, что покидает страну в письме своему сыну, королю Филиппу VI. Пока неизвестно, когда он покинет Испанию или куда он отправится.

Об этом сообщает Euronews.

"Руководствуясь убеждением в желании лучшего для испанцев, их учреждений и вас как короля, я сообщаю вам о моем взвешенном решении переехать в это время за пределы Испании", - сообщил он в письме королевской семье.

Карлос фигурирует в расследовании, согласно которому он мог получить миллионы евро от покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы в обмен на личные выгоды.

Экс-король Испании отрекся от престола в 2014 году на фоне серии скандалов. Его сын, король Филипп VI, стал его преемником. Карлосу также приписывают помощь в восстановлении демократии после смерти испанского диктатора Франсиско Франко в 1975 году.

Кроме этого, ранее РБК-Украина писало, что Испания заверила в безопасности страны для туристов на фоне пандемии коронавируса.