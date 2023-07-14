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Екс-керманич збірної України очолив середняка хокейної Балтійської ліги

Фото: Сергій Вітер працевлаштувався у Литві (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Український фахівець Сергій Вітер продовжить тренерську діяльність на чолі литовського "Каунаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Федерації хокею України.

48-річний тренер перебрався до балтійської Optibet Hokeja Liga. Попередній сезон він провів у калуському "Легіоні" в ролі асистента головного тренера команди.

Вітер працюватиме з "Каунасом", який попередній регулярний чемпіонат завершили на 6-й сходинці. Однак, шлях у плей-офф був недовгим. У першому ж раунді каунасці програли серію ризькому "Динамо" (2:3).

Останній самостійний досвід нового керманича "Каунаса" – робота з "Маріуполем" перед повномасштабним вторгненням РФ до України. У 2019-2020 рр. Вітер працював зі збірною України.

Хто такий Сергій Вітер

Уродженець Харкова, на професіональному рівні дебютував у чемпіонаті Білорусі. Там у різні роки захищав кольори новополоцького "Хіміка", "Гомеля", мінської "Юності".

Також грав у Росії та Польщі. Здобув 5 чемпіонських титулів Білорусі, "срібло" чемпіонату Польщі, інші нагороди. Провів кілька матчів за збірну Білорусі. Завершив кар'єру в "Донбасі", де й залишився у структурі клубу.

Був асистентом тренера, спортивним директором, двічі працював із першою командою "Донбасу" (2017-2018, 2018-2020 рр.). Допомагав Андрію Назарову в штабі національної команди.

До слова, українець Арцатбанов перейшов до "Елберні Веллі Бульдогс" із празької "Спарти".

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