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Екс-хавбек збірної України покинув середняка УПЛ: хто працюватиме з командою

Фото: Едмар Галовський рік пропрацював в. о. керманича команди (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Харківський "Металіст 1925" підтвердив відставку виконувача обов'язків головнго тренера команди Едмара Галовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

43-річний фахівець покинув лави "жовто-синіх". У клубі на різних посадах він провів майже 4,5 роки.

Едмар покинув "Металіст 1925" після року роботи в. о. керманича команди. У тандемі з Олегом Голодюком вони почали тренувати харків'ян у жовтні торік. Під керівництвом бразильського українця колектив фінішував на 12-й сходинці, а в нинішньому йде на 9-й позиції.

Едмар отримав пропозицію з-за кордону та після роздумів вирішив продовжити кар'єру за межами України. Менеджмент "Металіста 1925" такому розвитку подій не перешкодив і відпустив молодого фахівця. Далі з командою працюватиме Голодюк.

Хто такий Едмар

Уродженець бразильського штату Сан-Паулу, вихованець скромного "Індепендьєте" з Лімейри. Пізніше захищав кольори "Паулісти" та "Інтернасьйонала".

Перед сезоном 2002/03 переїхав до України. Провів п'ять сезонів у складі сімферопольської "Таврії", звідки перебрався в харківський "Металіст" у серпні 2007-го. Там відіграв ще 8 сезонів, а в кінці кар'єри грав за "Дніпро", американські "Бока Ратон" і "Гаррікейнз", "Металіст 1925".

У 2008 році одружився з українкою Тетяною, через рік став батьком сина Філіпа, а в березні 2011-го набув українське громадянство. Згодом дебютував у складі збірної України (15 матчів, 1 гол). У 2019 році повернувся в "Металіст 1925" у ролі тренера з розвитку техніки.

До слова, раніше Шовковський очолив "Динамо" замість Луческу з приставкою в. о.

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