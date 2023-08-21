Екс-гонщик "Феррарі" почав тяганину за титул чемпіона: він програв сезон-2008 через змову

Днями бразилець відправив листи Міжнародній автомобільній федерації (ФІА) та менеджменту Формули-1, у яких заявив претензії на чемпіонство за підсумками сезону-2008. Команда екс-гонщика з весни вивчала доцільність оскарження першого титулу в кар'єрі Хемілтона.

Масса та його юристи впевнені – тодішній очільник Формули-1 Берні Екклстоун навмисне не скасував результати Гран-прі Сингапуру, хоча знав про підлаштовану під час гонки аварію. Сам одіозний функціонер розповів про цю історію в одному з інтерв'ю. Мовляв, тоді прагнув уникнути скандалу.

Винуватцем інциденту на вуличній трасі в мікродержаві став Нельсон Піке-молодший з "Рено". На 14-му колі гонки він за домовленістю з командою в'їхав у стіну та спровокував появу автомобіля безпеки. Дивіденди від такого розвитку подій отримали гонщики, які вже побували в боксах, зокрема і напарник Піке-молодшого Алонсо.

Зрештою, іспанець виграв гран-прі. Подіум доповнили Ніко Росберг ("Вільямс") і Хемілтон, який тоді виступав за "Макларен". Натомість Масса через сейфтікар та інші проблеми фінішував за межами залікової зони. Якщо б результати етапу анулювали, то чемпіоном би став бразилець.

Широкий загал дізнався істину пізніше. Щиросердне зізнання Піке-молодшого сталося влітку 2009-го, коли вже підвели підсумки сезону-2008, а переглянути результати не дозволяв регламент. "Рено" покарали, провідні функціонери команди – Флавіо Бріаторе та Пет Сімондс – були дискваліфіковані, але чемпіоном залишився Хемілтон.

Тепер Масса переконаний, що став "жертвою змови". Керівництво Формули-1, на його думку, не виконало функцію з дотримання чесних правил гри для всіх пілотів. Політика з "уникнення скандалу", на думку бразильського гонщика, коштувала йому мільйони втраченої вигоди – зарплати та бонусів.

"Якщо просто, то пан Масса – легітимний чемпіон 2008 року, а Формула-1 та ФІА навмисне проігнорували неправомірні дії, що позбавили його цього титулу. Пан Масса не в змозі точно оцінити власні втрати на цьому етапі, але припускає, що вони можуть сягати десятків мільйонів євро. Але й ця сума не загоїть серйозні моральну та репутаційну шкоду, заподіяні пану Массі", – йдеться в листі-претензії до функціонерів.

Юристи надали менеджменту F1 та керівництву Міжнародної автомобільної федерації два тижні для реакції на претензії колишнього пілота "Феррарі". Якщо її не буде, то бразилець подасть позов у цивільний суд. Подальші перспективи справи наразі невідомі.

Щоправда, принаймні тодішні очільники автоспорту можуть зіткнутися із серйозними проблемами. Про це свідчить і позиція Екклстоуна. У недавньому інтерв'ю Reuters бізнесмен раптово заявив, що геть не пам'ятає перше спілкування з журналістами щодо Гран-прі Сингапуру-2008...