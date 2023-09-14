Екс-голова геонадр про блокування видобувних активів через санкції: набуває страшних масштабів

"Через накладення санкцій на кінцевого бенефіціара зупиняється діяльність цілого підприємства - зупиняється видобувний обʼєкт, звільняють людей, не сплачуються податки, рента, ПДФО тощо. Це річ, яка вже починає набувати страшних масштабів", - заявив Дмитро Кащук, додаючи, що недосконала санкційна політика "заморожує" цілі активи на час блокування ліцензії.

Разом з тим, сама ліцензія "вибуває з гри" на весь час дії обмежень. Неможливо ні поновити її дію, не передати іншому власнику, аби тільки актив не перебував у простої. Діючі правила не передбачають жодного сценарію поновлення роботи таких підприємств.

"Знову ж таки, варто не забувати, що метою санкцій є неможливість використання надр на шкоду інтересам держави. Зазначену мету цілком можна досягнути без зупинки дії спеціальних дозволів, а з використанням інших обмежень, зокрема й санкційних", - підкреслює Кащук.

Поновити дію спецздовзолів, зупинених через підсанкційність кінцевого бенефіціара, наразі законодавчо неможливо.

Кащук наголошує, що не існує процедури, яка б після зняття санкцій з бенефіціарного власника, розблокувала ліцензію на користування надрами. Такий механізм передбачений лише в разі скасування обмежень щодо юридичної особи-надрокористувача.

Нагадаємо, раніше експерти звертались до РНБО з проханням приступити до розробки процедур, що дозволять активам здійснювати операційну діяльність, поки власники відстоюють свої права або держава не знайде нових розпорядників для активу.

Нещодавно компанія Smart Energy повідомляла, що станом на 1 вересня через блокування розробки газових родовищ держава недоотримала 540 млн грн податків. Не видобуто вже 67 млн кубометрів палива.