У екс-голови "Нафтогазу" Коболєва проводять обшук
Фото: екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв (facebook.com/andriy kobolyev)
У колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва проводять обшук. Слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань.
Про це повідомила РБК-Україна речник ДБР Ольга Чиканова.
Обшук проводять 1 лютого.
Причини обшуку видання намагається дізнатися.
Хто такий Коболєв
У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів Коболєв призначений головою правління НАК "Нафтогаз" України, замість Євгена Бакуліна. 21 березня 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим ще на один рік.
28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз".