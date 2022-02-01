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У екс-голови "Нафтогазу" Коболєва проводять обшук

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 12:06
У екс-голови "Нафтогазу" Коболєва проводять обшук Фото: екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

У колишнього керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва проводять обшук. Слідчі дії проводить Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила РБК-Україна речник ДБР Ольга Чиканова.

Обшук проводять 1 лютого.

Причини обшуку видання намагається дізнатися.

Хто такий Коболєв

У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів Коболєв призначений головою правління НАК "Нафтогаз" України, замість Євгена Бакуліна. 21 березня 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим ще на один рік.

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз".

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Андрій Коболєв
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