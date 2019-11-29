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Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

Новости » Политика   

Также НАБУ разыскивает экс-главу набсовета Наталью Василюк

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на учет Министерства внутренних дел.

По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

Фото: скриншот базы МВД

До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частные компании, связанные с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен.

Данные средства НБУ предоставил банку в 2014 году в качестве стабилизационного кредита, так как финансовая организация была отнесена к категории проблемных. Но уже через сорок дней после выделения кредита банк был признан неплатежеспособным.

По этому делу избрана мера пресечения для члена Совета Национального банка.

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