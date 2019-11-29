ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

Новости » Политика     29.11.2019 - 14:17
Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также НАБУ разыскивает экс-главу набсовета Наталью Василюк

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и бывшую главу набсовета Наталью Василюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на учет Министерства внутренних дел.

По данным учета Министерства внутренних дел Украины, Мальцев и Василюк исчезли из поля зрения правоохранительных органов 21 ноября.

Фото: скриншот базы МВД

До этого НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили 8 лицам, среди которых действующие и бывшие сотрудники НБУ, ПАО "VAB Банк" и частные компании, связанные с конечными бенифициарами "VAB Банка", - о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен.

Данные средства НБУ предоставил банку в 2014 году в качестве стабилизационного кредита, так как финансовая организация была отнесена к категории проблемных. Но уже через сорок дней после выделения кредита банк был признан неплатежеспособным.

По этому делу избрана мера пресечения для члена Совета Национального банка.

Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне объявили подозрение
Новости Украины НАБУрозыскбанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь