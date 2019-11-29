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Екс-главу правління VAB Банку оголосили в розшук

Новини » Політика     29.11.2019 - 14:17
Екс-главу правління VAB Банку оголосили в розшук
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також НАБУ розшукує екс-голову наглядової ради Наталію Василюк

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук екс-голову правління VAB Банку Дениса Мальцева і колишню главу наглядової ради Наталію Василюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на облік Міністерства внутрішніх справ.

За даними обліку Міністерства внутрішніх справ України, Мальцев і Василюк зникли з поля зору правоохоронних органів 21 листопада.

Фото: скріншот бази МВС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кінцевого бенефіціара VAB Банку Олега Бахматюка оголосили в національний розшук.

До цього НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 8 особам, серед яких чинні і колишні співробітники НБУ, ПАТ "VAB Банк" і приватні компанії, пов'язані з кінцевими бенефіціарами "VAB Банку", - про підозру у заволодінні 1,2 млрд гривень.

Ці кошти НБУ надав банку в 2014 році в якості стабілізаційного кредиту, так як фінансова організація була віднесена до категорії проблемних. Але вже через сорок днів після надання кредиту банк був визнаний неплатоспроможним.

У цій справі обрано міру запобіжного заходу для члена Ради Національного банку.

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