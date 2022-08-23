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Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в розыск

Фото: бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий объявлен в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В ОГП объяснили, что прокуроры обратились с соответствующим ходатайством в связи с неявками Тупицкого на судебные заседания.

"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и сегодня на территорию Украины не вернулся", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что поддерживают обвинение в отношении Тупицкого и главного бухгалтера Конституционного суда по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Госказначейства по ч. 2 ст. 361 УК.

За что судят Тупицкого?

По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий, действуя в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Тетякова, подкупил свидетеля. Он требовал, чтобы тот отказался от дачи показаний по делу о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

Также Тупицкий в 2018-2019 годах неоднократно давал следователю по этому же уголовному делу заведомо ложные показания.

Как известно, в конце мая 2022 года Тупицкого объявили в международный розыск.

Спустя месяц Тупицкому избрали меру пресечения. Его заочно арестовали.

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