ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Екс-голову Харківської ОДА Кучера призначили керівником Держрегуляторної служби

Київ, Середа 13 січня 2021 16:51
Екс-голову Харківської ОДА Кучера призначили керівником Держрегуляторної служби
Фото: Олексій Кучер (facebook com olexiykucher kh)
Автор: Роман Тверденко

Колишній керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер отримав нову посаду. Він призначений главою Державної регуляторної служби.

Про це стало відомо в ході засідання Кабінету міністрів України.

Також, на засіданні затвердили Ніну Уманець посади заступника міністра молоді та спорту, а Сергія Звягінцева - на посаду заступника голови Держмитної служби.

Колишньою главою служби була Ксенія Ляпіна, яка займала посаду з січня 2015-го по жовтень 2019 року. Замість неї тимчасовим керівником був призначений Олег Мірошниченко.

Кучер очолював Харківську область з листопада 2017-го по листопад 2020 року. На місцевих виборах балотувався на пост мера Харкова від партії "Слуга народу". На них він набрав 7,24% голосів. У той же час, Кучер пройшов у Харківську міськраду за списком "Слуги народу".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Також, Кабінет міністрів направить субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кабінет Міністрів України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся