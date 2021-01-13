Екс-голову Харківської ОДА Кучера призначили керівником Держрегуляторної служби

Фото: Олексій Кучер (facebook com olexiykucher kh)

Колишній керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер отримав нову посаду. Він призначений главою Державної регуляторної служби.

Про це стало відомо в ході засідання Кабінету міністрів України.

Також, на засіданні затвердили Ніну Уманець посади заступника міністра молоді та спорту, а Сергія Звягінцева - на посаду заступника голови Держмитної служби.

Колишньою главою служби була Ксенія Ляпіна, яка займала посаду з січня 2015-го по жовтень 2019 року. Замість неї тимчасовим керівником був призначений Олег Мірошниченко.

Кучер очолював Харківську область з листопада 2017-го по листопад 2020 року. На місцевих виборах балотувався на пост мера Харкова від партії "Слуга народу". На них він набрав 7,24% голосів. У той же час, Кучер пройшов у Харківську міськраду за списком "Слуги народу".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вирішив ввести державне регулювання цін на газ для побутових споживачів. Воно буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Також, Кабінет міністрів направить субсидії українцям, які використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.