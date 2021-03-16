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Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно осудили к пожизненному сроку за сбитие Ил-76 в 2014 году

Автор: Роман Тверденко

Суд в Днепре заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Он признан виновным в рамках дела о сбитом украинском самолете Ил-76 в 2014 году.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

В рамках дела также получили пожизненный срок без конфискации имущества командиры боевиков "ЛНР" Александра Гуреева и Андрея Патрушева.

Приговор из 100 страниц судьи оглашали 15-16 марта с перерывами, около восьми часов. Судьи принимали решение по приговору около месяца.

Игорь Плотницкий был главарем так называемой "Луганской народной республики" в 2014-17 годах.

Военный самолет сбили в ночь на 14 июня 2014 года при посадке в аэропорту "Луганск". Пророссийские боевики применили ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.

Напомним, в декабре 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения.

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