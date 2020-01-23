Экс-глава "Нафтогаза" был посредником при продаже ИСД россиянам в 2009 году, - DW

Совладельцы корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута и Олег Мкртчан получили 2,7 млрд долларов от ее продажи россиянам в конце 2009 года, но 225 млн долларов они уплатили за посредничество Игорю Бакаю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сергей Тарута вместе со своим партнером Виталием Гайдуком создал ИСД в процессе приватизации в 1990-е годы. Впоследствии к ним присоединился третий партнер - россиянин Олег Мкртчан.

В 2009 году Тарута и Мкртчан выкупили у Гайдука его пакет в 33,8% за 750 млн долларов, а через считанные недели продали его россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей. В результате российские инвесторы, связанные с ВЭБ, получили контрольный пакет 50% + 2 акции ИСД.

Цена продажи ИСД составила 2,7 млрд долларов. То есть за вычетом денег, уплаченных Гайдуку, Тарута и Мкртчан получили по 1 млрд долларов за 8%, которые продал каждый из них.

Гайдук спустя годы узнал об этом, и в 2016 году подал иск в Верховный суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана 1 млрд долларов компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии.

Посредником при продаже ИСД, как оказалось в ходе судебных разбирательств, тогда был бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Он получил высокую комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива, или 225 млн долларов.

Посреднический гонорар должен был быть выплачен на счета офшорной компании в Белизе. Согласно конфиденциальному меморандуму, посредник должен был найти покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости кредитное финансирование транзакции.

Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Российской Федерации, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому бизнесу и впоследствии на работе во главе компании "Нафтогаз-Украина". Уже 15 лет предприниматель живет в РФ, где он в свое время скрылся от уголовного преследования на родине и получил гражданство.

В переговорах о будущем ИСД кроме Игоря Бакая тогда участвовал и кум Владимира Путина, ныне депутат Верховной Рады Виктор Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД, который не был реализован.

Сейчас холдинг, по словам Сергея Таруты, де-факто банкрот. С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительстве части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю.

При этом Тарута по-прежнему контролирует блокирующий пакет акций.

Напомним, в августе прошлого года Московский городской суд приговорил директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана к девяти годам тюрьмы. Мкртчана признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, в феврале сообщалось, что ФСБ России подозревает совладельца ИСД Мкртчана в хищении 1 млрд рублей. По версии следствия, он якобы под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год получал через офшорную компанию кредиты российского Внешэкономбанка. В рамках уголовного дела суд вынес около 40 постановлений об аресте имущества Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составила порядка 8 млрд рублей.