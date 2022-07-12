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В России показали ядерную ракету "Сармат" и снова пугают мир серийным производством

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Москва, Вторник 12 июля 2022 11:31
В России показали ядерную ракету "Сармат" и снова пугают мир серийным производством Фото: в России показали ядерную ракету "Сармат" (t.me/rogozin_do)
Автор: Мария Кучерявец

В России продемонстрировали ядерную ракету "Сармат", называя ее самой мощной в мире. Также в Москве в очередной раз угрожают их серийным производством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

"Сармат. Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - написал он.

Так, на опубликованном Рогозиным фото ядерная ракета "Сармат" лежит в чехле на железнодорожной платформе.

Угрозы Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что первая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца этого года.

Что известно о "Сармате"

Отметим, что ракеты "Сармат" способны нести 10 или более ядерных боеголовок и ложных целей, а также поражать цели за тысячи километров.

Ранее стало известно об испытаниях Россией новой ракеты. По словам российских чиновников, эти ракеты будут развернуты в одном из подразделений Красноярского края РФ, примерно в 3000 км к востоку от Москвы.

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