UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-генерал СБУ Наумов отримав термін в Сербії

Фото: ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов (СХЕМИ)
Автор: Каріна Левицька

Суд у Сербії присудив ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову рік ув'язнення за відмивання грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Сьогодні, 29 вересня, суд першої інстанції виніс вирок. За словами адвоката Наумова Мілана Петровича, сторона захисту буде оскаржувати це рішення.

"Ми вважаємо (як сторона захисту, - ред.), що немає абсолютно ніяких підстав для засудження за кримінальний злочин відмивання грошей, тому що ми вважаємо, що підсудний Андрій Наумов не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", - заявив Петрович.

Адвокат також наголосив, що наразі також очікується рішення Апеляційного суду Нишу щодо запиту України про екстрадицію у справі Андрія Наумова.

Справа Наумова

Андрій Наумов позбувся посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов наприкінці липня 2021 року.

Заарештували Наумова 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.

В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниСербия