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Экс-форвард сборной Украины остался без клуба

Автор: Андрей Вырва

Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец разорвал контракт с "Коньяспором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Коньяспора".

Турецкий футбольный клуб "Коньяспор" объявил о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию с Артемом Кравцом.

Кравец играл за "Коньяспор" с сентября 2020 года. За это время нападающий провел в турецкой команде 32 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативных передачи.

В нынешнем сезоне у украинца не было игровой практики в составе турецкого клуба, сыграв всего десять минут в поединке Кубка Турции.

По информации турецких СМИ, 32-летний форвард может продолжить карьеру в клубе второго турецкого дивизиона "Коджаэлиспор".

Кто такой Артем Кравец

Украинский футболист, играющий на позиции форварда.

Воспитанник киевского "Динамо", за которое провел 91 матч и забил 33 гола.

Играл за немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", турецкие "Кайсериспор" и "Коньяспор".

За национальную сборную Украины провел 23 матча, в которых отличился восемью голами.

Напомним, что украинский футболист Иван Петряк забил фантастический гол в матче кубка Венгрии.

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Футбол