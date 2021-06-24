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Экс-директора "Воды Донбасса" будут судить за финансирование терроризма

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Донбасс, Четверг 24 июня 2021 07:43
Экс-директора "Воды Донбасса" будут судить за финансирование терроризма Фото: обвиняемому грозит до восьми лет заключения.(pexels)
Автор: Даша Харченко

Бывшего генерального директора КП "Компания "Вода Донбасса" заочно будут судить за растрату имущества и финансирование терроризма. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Было завершено специальное досудебное расследование в отношении бывшего гендиректора КП "Компания "Вода Донбасса", который обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением и финансировании терроризма (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).

В прокуратуре сообщают, что в 2014 году обвиняемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора компании, с целью финансирования терроризма, создал должность советника и назначил на нее командира незаконного вооруженного формирования "Легион".

Несмотря на то, что боевик не выполнял своих служебных обязанностей, руководитель предприятия в течение 2014-2016 годов выплачивал ему зарплату. Общая сумма выплаченных средств из фонда КП превысила 120 тысяч грн.

Санкции статей предусматривают наказание до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

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Донбасс Прокуратура Терроризм
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