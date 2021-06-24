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Екс-директора "Води Донбасу" судитимуть за фінансування тероризму

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Донбас, Четвер 24 червня 2021 07:43
Екс-директора "Води Донбасу" судитимуть за фінансування тероризму Фото: обвинуваченому загрожує до восьми років ув'язнення.(pexels)
Автор: Даша Харченко

Колишнього генерального директора КП "Компанія "Вода Донбасу" заочно судитимуть за розтрату майна та фінансування тероризму. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

Було завершено спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього гендиректора КП "Компанія "Вода Донбасу", який обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України).

У прокуратурі повідомляють, що у 2014 році обвинувачений, бувши виконувачем обов’язків генерального директора компанії, з метою фінансування тероризму, створив посаду радника та призначив на неї командира незаконного збройного формування "Легіон".

Попри те, що бойовик не виконував своїх службових обов’язків, керівник підприємства упродовж 2014-2016 років виплачував йому зарплату. Загальна сума виплачених коштів з фонду КП перевищила 120 тисяч грн.

Санкції статей передбачають покарання до 8 років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

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Донбас Прокуратура Тероризм
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