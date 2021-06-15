Экс-директор санатория под Киевом вывез имущества на 20 млн гривен. Дело расследует ГБР
Следователи Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему директору государственного санатория "Журавочка". Его обвиняют в растрате имущества санатория на почти 20 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
Следователи установили, что в течение 2017-2020 годов действующий на то время директор совместно с руководителем частного общества, в аренде которого находился имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.
Кроме того, были разобраны на строительные материалы и вывезены корпуса и административные здания санатория.
Государству нанесен ущерб на 19,9 млн гривен.
Экс-директора санатория подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось о хищение 103 млн гривен УЗ при закупке дизтоплива.
РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему председателю правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.