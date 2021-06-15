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Екс-директор санаторію під Києвом вивіз майна на 20 млн гривень. Справу розслідує ДБР

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Вівторок 15 червня 2021 15:54
Екс-директор санаторію під Києвом вивіз майна на 20 млн гривень. Справу розслідує ДБР Фото: ДБР викрила колишнього директора санаторія "Журавочка" на розтраті 20 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому директору державного санаторію "Журавочка". Його звинувачують у розтраті майна санаторію на майже 20 млн гривень.

Про це повідомили у прес-центрі ДБР.

Слідчі встановили, що протягом 2017-2020 років чинний на той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого знаходився майновий комплекс ДП "Журавочка", вивезли із санаторію меблі та обладнання.

Крім того, було розібрано на будівельні матеріали й вивезено корпуси та адміністративні будівлі санаторію.

Державі завдано збитків на 19,9 млн гривень.

Ексдиректора санаторію підозрюють у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про розкрадання 103 млн гривень УЗ при закупівлі дизпалива.

РБК-Україна писало, що Служба безпеки України оголосила підозру колишньому голові правління банку "Аркада". За даними слідства, він може бути причетний до розтрати 22 млн гривень вкладників.

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