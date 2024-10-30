Екс-директор Google закликав армію США замінити танки безпілотниками
Війна в Україні показала, що дешеві дрони змінили поле бою. Армія США має замінити свій парк "непотрібних" і дорогих танків безпілотниками на основі штучного інтелекту.
Про це заявив колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .
"Я десь читав, що у США десь зберігаються тисячі і тисячі танків. Віддайте їх. Купуйте натомість безпілотники", - сказав він Future Investment Initiative у Саудівській Аравії.
Шмідт, який заснував стартап зі створення автономних дронів-камікадзе для України, заявив присутнім, що війна між Росією та Україною продемонструвала, як "дрон вартістю 5 тисяч доларів може знищити танк вартістю 5 млн доларів".
За словами Шмідта, тактика застосування безпілотників Україною та Росією змінюється кожні три-шість тижнів, оскільки два супротивники поспішають запроваджувати інновації.
"Вартість автономності падає так швидко, що війна з використанням безпілотників, яка є майбутнім конфліктом, зрештою призведе до відмови від танків, артилерії та мінометів", - додав він.
Тим не менш, Шмідт дав зрозуміти, що, на його думку, уряди та збройні сили на Заході повільно адаптуватимуться.
"Ця система абсолютно не підходить для такого сценарію", - сказав він, додавши, що, незважаючи на радикальні зміни на полі бою, організаційні та політичні структури "не змінюються".
Шмідт, який залишив свою посаду в раді директорів компанії Google Alphabet у 2019 році, протягом багатьох років виступав як сполучна ланка між Кремнієвою долиною та урядом США. Він був першим головою Ради з інновацій у сфері оборони США, консультуючи старших керівників оборони щодо нових технологій у період з 2016 по 2020 рік. Він також очолював Комісію з національної безпеки з штучного інтелекту, яка у 2021 році представила рекомендації Конгресу про те, як найкраще використовувати ШІ для національної безпеки та оборони.
Не все так однозначно
Україна використовувала дешеві безпілотники, щоб протистояти військовій перевазі Росії, але танки також були центральними у її боротьбі. Війна Ізраїлю з ХАМАС також показала, що Ізраїль, який володіє десятками складних безпілотників, покладався на піхотні сили і направив тисячі танків у сектор Газа паралельно з авіанальотами.
Раніше колишній головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що технології у війні будуть вирішальними. Генерал у захваті від розмов з колишнім директором Google Еріком Шмідтом, і наголосив на вирішальній ролі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які можуть перешкодити їх польоту. Проте оцінка Залужного протвережує: немає жодних ознак того, що революційний технологічний прорив у сфері безпілотників чи радіоелектронної боротьби не за горами.