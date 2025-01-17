У екс-детектива НАБУ, який втік до Румунії, були зв'язки з Росією, - розслідування

Проаналізувавши дані з відкритих джерел та реєстри, журналісти з’ясували, що у батьків і дружини Аршавіна – діюче російське громадянство.

"Аршавіна Анастасія Белігтеївна (дружина – ред.), а в реальності – Дагбаєва Оюна Белігтеївна, громадянка Росії з Республіки Саха, м. Нерюнгрі була не лише партнером в особистому житті детектива НАБУ. Аршавін вів з дружиною спільний бізнес: вони були співзасновниками Громадського об’єднання "Комплексні рішення", – зазначили журналісти.

За їхніми даними, гроші в Аршавіна неочікувано з’явилися перед його втечею. А от до цього він сидів в мікрозаймах під великі відсотки.

"За офіційною інформацією, лише за два роки він взяв 50 (!) мікрокредитів. Найменша позика складала 500 гривень, максимальна 30 тис. грн", – повідомили журналісти.

Як відомо, саме цей детектив, представляв інтереси держави у суді в справі проти Коломойського.

Своєю чергою, НАБУ заявило, що Аршавін на момент участі в судовій справі Коломойського вже був звільнений.

Як повідомлялось раніше, екс-детектив Національного антикорупційного бюро Тімур Аршавін утік з України до Румунії. У жовтні 2024 року він перетнув кордон поза офіційними пунктами пропуску і відтоді не повертався. У НАБУ заявили, що він звільнився з Бюро у липні 2023 року.