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Екс-депутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь Росії

Четвер 09 листопада 2023 22:40
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Екс-депутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь Росії Фото: екс-депутат Сейму Латвії отримав тюремний термін за шпигунство на користь Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній депутат латвійського Сейму Яніс Адамсонс отримав 8,5 років в'язниці. Його звинуватили у шпигунстві на користь Росії, шахрайстві та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

"У справі встановлено, що Яніс Адамсонс незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав і передавав через громадянина РФ та екс-співробітника КДБ Геннадія Силонова закриту інформацію, а також іншу інформацію іноземної організації, а саме розвідувальній службі, якою в даному випадку була Федеральна служба безпеки Російської Федерації", - заявив суддя Ризького міського суду Ерленс Ернстсонс.

Він додав, що спільник Адамсонса Сілонов здійснював незаконний збір закритої інформації, а також незаконний збір іншої інформації на користь і завдання Росії. Зокрема, це була інформація щодо роботи латвійських державних установ, правоохоронних органів та органів держбезпеки.

Адамсонса затримали ще навесні 2021 року за підозрою у шпигунстві. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чиновник міг протягом чотирьох років передавати Росії інформацію різного ступеня таємності.

Він працював у комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції.

Нагадаємо, раніше в Латвії затримали таксиста, який шпигував на користь Росії і передавав Кремлю інформацію про важливі об'єкти на території країни.

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