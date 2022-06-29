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Экс-депутат от ОПЗЖ и "банкир": СБУ объявила подозрения еще пятерым колаборантам

Фото: СБУ объявила подозрения еще пятерым коллаборантам (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности разоблачила еще пятерых коллаборантов, которые помогают врагу на временно оккупированных территориях. Среди них депутат от партии ОПЗЖ и так называемый "банкир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, "банкир" в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе псевдообразование, по своему функционалу напоминающее "Центробанк ДНР".

Также СБУ подозревает еще двух коллаборантов, которые согласились временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области.

Кроме того, разоблачено депутата Миловской поселкового совета, которая представляла запрещенную в Украине партию ОПЗЖ. Она добровольно стала "заместителем главы Миловской районной администрации ЛНР".

Вместе с тем еще одна сторонница "русского мира" во время временной оккупации Херсона добровольно заняла должность так называемого "начальника департамента образования и науки".

В отношении всех этих лиц СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, недавно в Купянске (Харьковская область) мэр с коллаборантами пытались создать свою "обладминистрацию", а взамен получили статью.

Добавим, также правоохранители Броварского района сообщили о подозрении двум колаборантам. Во время оккупации преступники стреляли по гражданским.

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