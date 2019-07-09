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Экс-чиновников УЗ подозревают в присвоении 7 млн гривен

Новости » Инфраструктура    09.07.2019 - 14:56
Экс-чиновников УЗ подозревают в присвоении 7 млн гривен
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

Растрату в "Укрзализныце" расследует ГБР

Экс-руководители Центра управления промышленностью "Укрзализныци" подозреваются в присвоении 7 млн ​​гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как сообщается, правоохранительные органы расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом “Центр управления промышленностью" у предприятия, которое аффилировано с его экс-руководителем. Соответствующие факты выявлены при проверке филиала департаментом экономической и информационной безопасности УЗ.

"Проверкой установлено, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса была безосновательно завышены его стоимость более чем на 7 млн ​​гривен. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн гривен было поставлено на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении", - указано в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки были переданы в Государственное бюро расследований, где было открыто уголовное дело по  ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах или организованной группой). Оперативное сопровождение уголовного производства осуществляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проверяет растрату военного имущества чиновниками Минобороны во Львовской области. По данным правоохранителей, должностные лица Минобороны передали 45 млн гривен под застройку третьим лицам.

 

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