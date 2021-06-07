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Экс-чиновника Киевского облсовета будут судить за присвоение 2 млн гривен соцпомощи

Автор: РБК-Украина

Бывшего чиновника Киевского облсовета будут судить за хищение 2 млн гривен адресной помощи жителям области. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника Киевского областного совета, который мошенническим путем по предварительному сговору со своим непосредственным руководителем завладел бюджетными средствами в крупном размере (ч.ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины)",- говорится в сообщении.

Известно, что фигурант, привлекая подчиненного ему служащего, организовал схему завладения госсредствами, предусмотренными для помощи отдельным категориям граждан, а именно: инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и т.п. согласно программе "Турбота".

Так, злоумышленники вносили в списки лиц без законных на то оснований и таким образом в течение 2018-2019 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 2 млн гривен.

Досудебное расследование в отношении начальника отдела, который был организатором этой схемы, в настоящее время продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила работника Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток.

За 8 тысяч долларов врач "помогала" в оформлении инвалидности для участников АТО / ООС, а в некоторых случаях требовала деньги из тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности.

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Новости Украины Киевчиновникихищение госсредств