Экс-чиновник времен Януковича может быть причастен к рейдерству в Черниговской области, - СМИ

Речь идет от рейдерском захвате предприятий "Богдановское" и Прилуцкое ХПП

Бывший заместитель министра доходов и сборов, глава налоговой милиции времен экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Головач может быть причастен к рейдерскому захвату агрофирм в Черниговской области в 2013 году. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на расследование программы "Особливий погляд" на "5 канале".

"Дело о рейдерском захвате СООО "Богдановское" и Прилуцкого ХПП фигурирует в свежем уголовном производстве против Головача и его окружения, указывают юристы предприятий. В последних судебных постановлениях собственника компании Олега Аверьянова признали потерпевшим от действий организованной преступной группировки. Уже сейчас известно о не менее 5 компаниях, пострадавших от тех же рейдеров, говорят юристы", - отмечается в расследовании.

По словам директора сельскохозяйственного предприятия "Богдановское" и компании-собственника помещения Прилуцкого хлебоприемного предприятия Максима Пирожка, 5 лет назад на агрофирму в селе Богдановка, Прилуцкого района зашли рейдеры путем угроз законным владельцам и задействования админресурса. Они забрали актив у компании с иностранными инвестициями - "Скайнет Маркетинг ЛТД". Кроме того, они с помощью фиктивных документов исключили из реестра законных основателей владельца предприятия, а затем переоформили акции на своего человека.

"За этим всем стоит Андрей Головач и его подставные лица. Он лично приезжал в Прилуки, представился коллективу как новый владелец, участвовал в совещаниях на предприятии, но не называл свою фамилию и имя. Люди его узнали…", - рассказал Пирожок.

Как сообщается, законным владельцам спустя 5 лет все же удалось через суд вернуть контроль над своими активами.

"Когда мы начали хозяйственный процесс, Андрей Головач обратился в комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации и просил отменить наши действия. Однако комиссия отказала им в удовлетворении жалобы, чем фактически подтвердила законность восстановления владельцев и нового директора", - сообщил Пирожок.

Он отметил, что после проигрыша Головач заблокировал предприятия с помощью почти 200 вооруженных "титушек".

Пирожок также сообщил, что во время инвентаризации на предприятии обнаружили документы, согласно которым на содержание наемников со счетов агрофирмы тратили по 5 тыс. долларов в день, при этом долги фирмы составляли несколько миллионов гривен.

"На сегодняшний день, мы уже возобновили работу предприятия, сейчас уже хозяйственная деятельность осуществляется в полном объеме, людям выплачиваются зарплаты, ведутся переговоры с контрагентами", - рассказал Пирожок, отметив, что законные владельцы намерены вернуть долги предприятия и восстановить людей, уволенных рейдерами.

Как сообщается, ранее Головач фигурировал в уголовном деле по факту махинаций ОПГ Клименко-Януковича, которое расследовала военная прокуратура совместно с СБУ.

"У него были обнальные центры. С каждой операции по обналу он получал полпроцента, за что получил прозвище "кефирчик". Второе - это возвращение НДС, схема, которая действовала по всей Украине", - сообщил общественный активист Владимир Шпакович, который расследовал деятельность Головача.

Головач был задержан по обвинению в незаконном возмещении НДС фиктивным фирмам на более, чем 3 млрд грн. Он пошел на сделку со следствием, возместил в госбюджет всего 130 млн грн (5% от ущерба, который ему вменили) и вышел на свободу.