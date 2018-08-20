Екс-чиновник часів Януковича може бути причетний до рейдерства в Чернігівській області, - ЗМІ

Йдеться про рейдерське захоплення підприємств "Богданівське" і Прилуцьке ХПП

Колишній заступник міністра доходів та зборів, глава податкової міліції часів екс-президента України Віктора Януковича Андрій Головач може бути причетний до рейдерського захоплення агрофірм у Чернігівській області у 2013 році. Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на розслідування програми "Особливий погляд" на "5 каналі".

"Справа про рейдерське захоплення СТОВ "Богданівське" та Прилуцького ХПП фігурує в свіжому кримінальному провадженні проти Головача та його оточення, зазначають юристи підприємств. В останніх судових постановах власника компанії Олега Авер'янова визнали потерпілим від дій організованого злочинного угруповання. Вже зараз відомо про не менш 5 компаній, постраждалих від тих же рейдерів, кажуть юристи", - наголошується в розслідуванні.

За словами директора сільськогосподарського підприємства "Богданівське" і компанії-власника приміщення Прилуцького хлібоприймального підприємства Максима Пиріжка, 5 років тому на агрофірму в селі Богданівка Прилуцького району зайшли рейдери шляхом погроз законним власникам і задіяння адмінресурсу. Вони забрали актив у компанії з іноземними інвестиціями - "Скайнет Маркетинг ЛТД". Крім того, вони з допомогою фіктивних документів виключили з реєстру законних засновників власника підприємства, а потім переоформили акції на свою людину.

"За цим усім стоїть Андрій Головач і його підставні особи. Він особисто приїжджав в Прилуки, представився колективу як новий власник, брав участь в нарадах на підприємстві, але не називав своє прізвище та ім'я. Люди його впізнали...", - розповів Пиріжок.

Як повідомляється, законним власникам через 5 років все ж таки вдалося через суд повернути контроль над своїми активами.

"Коли ми почали господарський процес, Андрій Головач звернувся до комісії по розгляду скарг у сфері держреєстрації та просив скасувати наші дії. Однак комісія відмовила у задоволенні скарги, чим фактично підтвердила законність відновлення власників і нового директора", - повідомив Пиріжок.

Він зазначив, що після програшу Головач заблокував підприємства з допомогою майже 200 озброєних "титушок".

Пиріжок також повідомив, що під час інвентаризації на підприємстві виявили документи, згідно з якими на утримання найманців з рахунків агрофірми витрачали 5 тис. доларів у день, при цьому борги фірми складали кілька мільйонів гривень.

"На сьогоднішній день, ми вже відновили роботу підприємства, зараз вже господарська діяльність здійснюється в повному обсязі, людям виплачуються зарплати, ведуться переговори з контрагентами", - розповів Пиріжок, зазначивши, що законні власники мають намір повернути борги підприємства і відновити людей, звільнених рейдерами.

Як повідомляється, раніше Головач фігурував у кримінальній справі за фактом махінацій ОЗУ Клименка-Януковича, яку розслідувала військова прокуратура спільно з СБУ.

"У нього були обнальні центри. З кожної операції з обналу він отримував піввідсотка, за що отримав прізвисько "кефірчик". Друге - це повернення ПДВ, схема, яка діяла по всій Україні", - повідомив громадський активіст Володимир Шпакович, який розслідував діяльність Головача.

Головач був затриманий за звинуваченням у незаконному відшкодуванні ПДВ фіктивним фірмам на більш, ніж 3 млрд грн. Він пішов на угоду зі слідством, відшкодував до держбюджету всього 130 млн грн (5% від збитку, який йому поставили) і вийшов на свободу.