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Экс-чиновник Киевского бронетанкового завода задержан за растрату 12 млн гривен

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 12:31
Экс-чиновник Киевского бронетанкового завода задержан за растрату 12 млн гривен Фото: СБУ задержала экс-чиновника Киевского бронетанкового завода (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины задержала бывшего топчиновника госпредприятия "Киевский бронетанковый завод". Его подозревают в растрате 12 млн гривен во время пребывания в должности в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Указано, что мужчина организовал коррупционный механизм на средствах, выделенных на модернизацию военной техники.

Так, было зарегистрировано несколько фиктивных предприятий в различных регионах Украины, в том числе в столице и Киевской области, после чего, на основании фиктивных договоров, мужчина переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа.

Указано, что расчеты осуществлялись либо по завышенным тарифам, либо вообще за невыполненные работы.

Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и обналичивание их с последующим присвоением участниками схемы.

Предварительно установлено, что в результате почти полугодовой противоправной деятельности был причинен ущерб государству в размере 12 млн грн.

После чего, с 2014 года экс-чиновник скрывался на временно оккупированной территории Украины.

СБУ удалось установить его место нахождения и задержать на КПВВ "Станица Луганская".

Сейчас мужчине объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Его доставили в Дарницкий районный суд для избрания меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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