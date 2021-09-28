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Екс-чиновника Київського бронетанкового заводу затримано за розтрату 12 млн гривень

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 12:31
Екс-чиновника Київського бронетанкового заводу затримано за розтрату 12 млн гривень Фото: СБУ затримала екс-чиновника Київського бронетанкового заводу (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника держпідприємства "Київський бронетанковий завод". Його підозрюють у розтраті 12 млн гривень під час перебування на посаді у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Вказано, що чоловік організував корупційний механізм на коштах, виділених на модернізацію військової техніки.

Так, було зареєстровано кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області, після чого, на підставі фіктивних договорів, чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення.

Зазначено, що розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або взагалі за невиконані роботи.

Таким чином відбувалося "виведення" бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

Попередньо встановлено, що внаслідок майже піврічної протиправної діяльності було заподіяно збитки державі у розмірі 12 млн грн.

Після чого, з 2014 року ексчиновник переховувався на тимчасово окупованій території України.

СБУ вдалося встановити його місце знаходження та затримати на КПВВ "Станиця Луганська".

Наразі чоловіку оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Його доставлено до Дарницького районного суду для обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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