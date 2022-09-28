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Екс-чемпіон WBA оголосив про підписання контракту з Ф'юрі

Фото: Махмуд Чарр готовий битися з клієнтам Френка Воррена (facebook.com/officialmahmoudcharr)
Автор: Антон Федорців

Сирійський боксер Махмуд Чарр досянув домовленості з компанією Queensberry Promotions промоутера чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі на проведення трьох поєдинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

37-річний важковаговик підписав документи з Френком Воррен. Топ-промоутер займається справами низки зірок боксу на чолі з "Циганським Королем".

"Я підписав контракт на поєдинки з трьома боксерами Френка Воррена. Маю можливість провести бої з цієї трійкою – Тайсоном Ф'юрі, Даніелем Дюбуа та Джо Джойсом. Я готовий до кожного з них, але першим я б обрав Тайсона. Я хочу Тайсона Ф'юрі", – заявив Чарр.

Напередодні "Циганський Король" оголосив про неможливість проведення бою з Джошуа. Потенційний суперник надто довго роздумував над умовами контракту на титульний поєдинок у грудні. Найімовірніше, 3 грудня відбудеться бій Ф'юрі – Чарр.

Раніше тимчасовий чемпіон WBO Джойс заявив про готовність боксувати з українцем Усиком навесні. Якщо ж той відмовиться від обов'язкового захисту титулу, то британський боксер готовий битися з кимось зі співвітчизників – Джошуа чи Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріБокс