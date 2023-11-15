Екс-чемпіон UFC Нганну після нокауту Ф'юрі влетів у топ рейтингу боксерів

Боєць змішаних мистецтв і віднедавна боксер Френсіс Нганну отримав заслужене визнання Всесвітньої боксерської ради (WBC). Організація внесла його до власного рейтингу за мотивами протистояння з чемпіоном у хевівейті Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ради .

37-річний француз камерунського походження потрапив до оновленої класифікації WBC. Після першого ж виходу на профі-ринг він опинився на 10-й сходинці рейтингу в надважкому дивізіоні.

Нганну провів усі 10 раундів проти Ф'юрі та навіть зумів відправити "Циганського Короля" в нокдаун. Зрештою, британський боксер здолав колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship лише за рішенням суддівської колегії. Після бою команда французького бійця звернулася до WBC із пропозицією додати його в рейтинг.

Ідею появи Нганну в класифікації важковаговиків підтримав президент WBC Маурісіо Сулейман. Рада директорів організації вирішила включити французько-камерунського боксера в рейтингу за "видатну роботу". Лідером рейтингу залишився американець Деонтей Вайлдер.

Хто такий Френсіс Нганну

Уродженець камерунської глибинки, марив боксом із дитинства. Через злидні у 26 років пробрався нелегалом до Європи, де зібрався розпочати кар'єру боксера.

У Парижі познайомився з Фернаном Лопесом, який розгледів у ньому потенціал до виступів у змішаних єдиноборствах. На рівні MMA дебютував у 2013 році. Загалом провів 20 боїв в октагоні – 17 перемог, 3 поразки. У 2021-2023 рр. контролював пояс UFC у важкій вазі.

Цьогоріч уклав контракт із Professional Fighters League через розбіжності з UFC. Прізвисько – "Хижак". За поєдинок проти Ф'юрі заробив мінімум 10 млн доларів.