Экс-боевика "ЛНР" разоблачили в рядах Нацполиции

"С 2014 года, фигурант "служил" в незаконном вооруженном "формировании Дремова", которое в то время контролировало Северодонецк. Как только украинские воины освободили город, а боевики отошли вглубь временно оккупированных территорий, он "решил сменить сторону",- рассказали правоохранители.

Известно, что сначала экс-боевик скрывался на территории РФ и в оккупированном Крыму, а затем - вернулся в Украину.

Отмечается, что фигурант участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах террористических группировок.

Кроме того, злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение, которое возглавлял россиянин с позывным "Спец". Наемники которого причастны к похищениям и пыткам украинских патриотов и убийств военнослужащих ВСУ.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК (участие в не предусмотренным законом вооруженных формированиях).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется причастность экс-боевика к совершению других преступлений в ущерб государственной безопасности и гражданам Украины.

Продолжаются следственные действия.

СБУ сообщила о подозрении экс-боевику "ЛНР" (ssu.gov.ua)