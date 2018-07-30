Екс-арбітр ФІФА написав заяву про звільнення зі складу делегатів ФФУ

Новини Спорт 30.07.2018 - 10:27
Фото: Будинок футболу (dimtwitter.com/FFUKRAINE)
Фото: Будинок футболу (dimtwitter.com/FFUKRAINE)

Чиновник пояснив своє рішенн корупціє серед керівництва

Колишній український футбольний суддя і арбітр ФІФА Сергій Шебек написав заяву про звільнення зі складу делегатів Федерації футболу України. Про це інформує Sport Arena.

58-річний функціонер вже відправив лист президентові Федерації Андрію Павелко та представникам комітетів з проханням виключити його з числа делегатів.

Шебек аргументував таке рішення тим, що "керівництво федерації своїми корупційними діями руйнує вітчизняний футбол".

Екс-арбітр ФІФА написав заяву про звільнення зі складу делегатів ФФУ

Фото: заява про звільнення (sportarena.com)

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Теги:  ФІФА,  увольнение,  делегация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС