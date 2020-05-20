"Экополис ХТЗ" Ярославского подписал меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

Многоотраслевой бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ"/Ecopolis HTZ, входящий в группу DCH известного бизнесмена Александра Ярославского, подписал Меморандумы о сотрудничестве с рядом украинских научно-образовательных центров.

Об этом сообщили в "Экополис ХТЗ", передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, партнерами "Экополис ХТЗ" в развитии научно-исследовательского (R&D) направления стали Харьковский университетский консорциум, Национальные научные центры "Харьковский физико-технический институт" (ХФТИ) и "Институт почвоведения и агрохимии им. О.Н. Соколовского".

Согласно информации, в Харьковский университетский консорциум входят 32 ведущих вуза и исследовательских центра, которые объединили свой научный, образовательный и инновационный потенциал для повышения коллективной конкурентоспособности в масштабах Украины и мира.

ХФТИ - старейший и крупнейший центр физики в стране, в котором в свое время работал Нобелевский лауреат Лев Ландау, была построена первая радиолокационная установка, получены жидкий водород и гелий. Сейчас здесь ведутся исследования по таким направлениям, как ядерная энергетика, плазменная электроника, физика электромагнитных взаимодействий и др.

ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии" проводит и координирует в национальном масштабе научные исследования по проблематике, связанной с плодородием почв и их рациональным использованием.

"Со всеми перечисленными исследовательскими центрами "Экополис ХТЗ" планирует разрабатывать передовые технологии и реализовывать инновационные проекты соответствующего профиля, а затем организовывать их апробацию в рамках R&D-кластера бизнес-парка. Кроме того, в планах совместный поиск международных партнеров и работа с ними", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация ZTE, глобальный инновационный лидер, выбрала бизнес-парк "Экополис ХТЗ" для организации здесь своего офиса, исследовательского центра и производственной площадки.

Напомним, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского, создается на базе Харьковского тракторного завода, а сам ХТЗ станет якорным резидентом индустриального кластера.

Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать к 2033 г. порядка 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей и разместить здесь более 10 тыс. современных рабочих мест. В состав бизнес-парка войдут индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер (включая распределительный центр e-commerce), агротехнологический кластер и образовательный центр.