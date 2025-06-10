Економія бензину влітку: 4 ефективних прийоми для заощадження пального

Вважається, що влітку машина споживає менше пального. Але насправді це тільки теорія: для реального заощадження бензину та дизеля треба вживати заходів. Тим більше, що суто літні причини для збільшення витрати теж є.

Про те, чого не можна робити водієві, коли є мета економити на пальному, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Як знизити споживання пального влітку

Правда те, що влітку автомобіль має менше підстав для перевитрати пального. Але тепло за вікном не значить, що машина має за апетитом перетворитись на скутер - двигун все одно потребує пального для виконання своєї роботи. Просто влітку водій може полегшити її.

Холодний двигун

Так, навіть якщо на дворі від самого ранку спека і двигун під капотом має 30 градусів, з технічної точки зору він холодний. І всі процеси у ньому протікатимуть далеко не ідеальним порядком.

Проте, довго прогрівати мотор на місці, витрачаючи даремно пальне, не слід. Досить півхвилини холостого ходу, щоб температура стала прийнятною. Тим більше що високоефективний сучасний силовий агрегат найшвидше прогрівається саме у русі, а не на парковці.

Але пам’ятайте, що поки двигун не набув робочої температури (близько 90 - 100 градусів С), пальне у ньому згоряє в невигідних умовах - його потрібно більше. Отже, перший кілометр після холодного старту не навантажуйте двигун низькими та високими обертами.

Кондиціонер

Навіть ті, хто не користується цим великим благом автомобільної цивілізації, знають, що охолоджувач повітря суттєво піднімає витрату пального. Додатковий літр на кожну сотню кілометрів - цілком реальний приріст апетиту.

Але ми не пропонуємо геть відмовитись від "кондишена". Наша порада - не використовувати його тоді, коли за бортом температура більш-менш комфортна. І значить, вуличне повітря в 18 – 20 градусів цілком може бути використане для охолодження інтер’єру без активації кондиціонера.

Проте майте на увазі, що відкрите вікно (навіть на половину) на заміській швидкості погіршує аеродинаміку настільки, що витрата пального зростає до рівня споживання кондиціонера. Тому для вентиляції салона краще використовувати не вікна, а кліматичну установку, але без активації кондиціонера.

Фото: влітку автомобілісти частіше їздять на високій швидкості. Отже, і витрати на пальне у таких водіїв бувають високими (media.ford.com)

Літній маршрут

Влітку у великих містах машин на вулицях менше. А значить, є сенс переглянути свої звичні маршрути. Подивіться, можливо там, де влітку немає пробок і заторів, також менше крутих підйомів, перехресть, ділянок з розбитим асфальтом тощо.

Відтак, на літній період можна буде їздити такими вулицями, які не потребуватимуть додаткової витрати бензину чи дизелю.

Швидкість

Влітку ми частіше їздимо на далекі відстані і на більших швидкостях. Адже видимість і стан покриття доріг, здається, цьому сприяє. Між тим для такого режиму характерне високе споживання пального.

Особливо це стосується поширених в наш час бензинових малооб’ємних моторчиків (0,9 – 1,4 л), яким для підтримання швидкості доводиться трудитись не межі можливостей.

До того ж при швидкості більше 50-60 км/год на апетиті машини починає відбиватись аеродинамічний опір. Одне слово, майте на увазі, що для більшості компактних моделей межа ступінчастого зростання апетиту лежить на 80 - 90 км/год.

Висновок

Говорячи вище про стратегію і тактику економічної їзди у літню пору, ми маємо на увазі машину у справному технічному стані.

Нюанс у тому що сучасний автомобіль може цілком успішно виконувати свої функції з кількома дрібними несправностями - про які водій не завжди навіть здогадується. Але які при тому потребують додаткових порцій пального.

Відтак, захищаючи сімейний бюджет від надмірних витрат за транспортною статтею, почніть з діагностики і приведення машини до ладу.