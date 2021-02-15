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Экономия до 50%: Чернышов объяснил необходимость установления счетчиков

Автор: Юлия Струк

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов объяснил, почему украинцам выгодно устанавливать счетчики. По его словам, это существенно позволяет экономить средства на оплату коммунальных услуг.

Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".

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"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлен придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным, иногда это 50% экономии ", - рассказал министр.

Напомним, в Украине планируют создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество оказания услуг.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии.

Кроме того, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местной властью.

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