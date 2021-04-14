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Экономист назвал хорошим сигналом намерение украинского бизнеса наращивать внутренние инвестиции

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 10:17
Экономист назвал хорошим сигналом намерение украинского бизнеса наращивать внутренние инвестиции Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Намерение крупнейших компаний отечественного ритейла наращивать объемы внутренних инвестиций - хороший сигнал для экономики.

Об этом заявил экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в комментарии УН.

По его словам, для Украины вопрос как внутренних, так и внешних инвестиций был и остается принципиально важным, особенно в условиях мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В то же время прошлогодний инвестиционный спад в отечественной экономике, по его словам, был продиктован объективными причинами - вводом ограничительных мер, в том числе на работу целого ряда бизнес-сегментов.

"Общий отток инвестиций прошлого года произошел из-за коронавирусной пандемии, из-за неопределенности. Помните, какие прогнозы были - что упадет мировая экономика, а соответственно и в Украине. Но сейчас мы видим, что ситуация, в том числе экономическая, восстанавливается. И это внушает оптимизм", - сказал Милованов.

Экс-министр отметил, что позитивным для страны сигналом является, в частности, намерение крупных операторов розничной торговли наращивать внутренние инвестиционные потоки.

В качестве он привел заявление крупнейшей торговой сети АТБ инвестировать до конца 2021 года в развитие экономки 22 млрд грн.

"То, что АТБ планирует инвестировать 22 млрд грн - это важно. Это большие деньги, практически 1 млрд долларов. В хорошие годы в Украине инвестиции составляли порядка 3 млрд долларов, ну а нормой было бы 10 млрд долларов. Если бы мы жили в условиях притока 10 млрд долларов ежегодных инвестиций, то инвестиции АТБ составили бы 1/10 часть. То-есть сумма значительная и это важно. Вместе с тем я бы не проводил линию водораздела между внутренними и внешними инвестициями, а смотрел бы на ситуацию комплексно. Еще раз - да, инвестиции в размере 22 млрд грн - это большая сумма и мы должны бороться за то, чтобы таких инвестиций было больше. Но, нужно развивать направления и для внешних инвестиций. В любом случае то, что украинские компании инвестируют внутри страны, а не выводят деньги за границу - это очень хороший знак", - резюмировал Милованов.

Напомним, по данным аналитической службы GMK Center, в 2020 году капитальные инвестиции в Украине упали сразу на 38,2% - до 419,8 млрд грн, тогда как в 2018-2019 годах их прирост составил 15,5% и 16,4% соответственно.

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