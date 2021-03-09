Экономику сложно "поднять" без внешнего инвестора, - Хмельницкий
Для развития экономики любой страны важны внешние инвесторы, которые будут вкладывать средства в производство.
Об этом заявил бизнесмен, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий в интервью "Українському тижню".
"Нам будет очень сложно поднять экономику без внешнего инвестора. Если сегодня какая-то крупная европейская компания построит у нас завод, то даже если его продукция будет уходить на экспорт - на нем будут работать, скажем, две тысячи людей. Среди них будет 30 менеджеров, которые смогут здесь разобраться в бизнес-культуре и процессах, а через несколько лет уйдут и создадут собственный бизнес", - заявил Хмельницкий.
По его словам, инвестор приносит не только деньги, а прежде всего опыт. Чтобы инвесторы пришли в Украину необходимо повысить репутацию страны и показать ее возможности. Одним из инструментов налаживания контакта между бизнесом, политиками и потенциальными инвесторами являются экономические форумы, говорит предприниматель.
"Именно на форумах можно поделиться опытом и доказать, что наша страна - страна возможностей, а не только коррупция и Чернобыль", - добавляет бизнесмен.
Одним из таких форумов, по его словам, является Киевский международный экономический форум - крупнейший международный форум в восточной Европе, который объединяет представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов. КМЭФ призван интегрировать Украину в мировую общем как равноправного перспективного игрока.
Напомним, Василий Хмельницкий - украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K. Fund. UFuture - компания с портфелем активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT.
Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, куда компания инвестировала более $1 млрд. Сегодня предприниматель инвестирует в развитие крупнейшего в восточной Европе инновационного парка UNIT.City - экосистемы для развития бизнеса в сфере высоких технологий.