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Економіку складно "підняти" без зовнішнього інвестора, - Хмельницький

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 12:28
Економіку складно "підняти" без зовнішнього інвестора, - Хмельницький Фото: Василь Хмельницький (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Для розвитку економіки будь-якої країни важливі зовнішні інвестори, які вкладатимуть кошти в виробництво.

Про це заявив бізнесмен, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький в інтерв’ю "Українському тижню".

"Нам буде дуже складно підняти економіку без зовнішнього інвестора. Якщо сьогодні якась велика європейська компанія побудує у нас завод, то навіть якщо його продукція йтиме на експорт - на ньому працюватимуть, скажімо, дві тисячі людей. Серед них буде 30 менеджерів, які зможуть тут розібратися в бізнес-культурі та процесах, а через кілька років підуть і створять власний бізнес", - заявив Хмельницький.

За його словами, інвестор приносить не лише гроші, а насамперед досвід. Щоб інвестори прийшли в Україну необхідно підвищити репутацію країни та показати її можливості. Одним з інструментів налагодження контакту між бізнесом, політиками та потенційними інвесторами є економічні форуми, каже підприємець.

"Саме на форумах можна поділитися досвідом, і довести, що наша країна - країна можливостей, а не лише корупції й Чорнобиля", - додає бізнесмен.

Одним із таких форумів, за його словами, є Київський міжнародний економічний форум - найбільший міжнародний форум у східній Європі, який об’єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань і глобальних трендів. КМЕФ покликаний інтегрувати Україну у світову спільному як рівноправного перспективного гравця.

Нагадаємо, Василь Хмельницький - український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture та фонду K.Fund. UFuture - компанія з портфелем активів в області нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та ІТ.

Вартість активів UFuture оцінюється в $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, куди компанія інвестувала - понад $1 млрд. Сьогодні підприємець інвестує в розвиток найбільшого в східній Європі інноваційного парку UNIT.City - екосистеми для розвитку бізнесу у сфері високих технологій.

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