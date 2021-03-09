Економіку складно "підняти" без зовнішнього інвестора, - Хмельницький

"Нам буде дуже складно підняти економіку без зовнішнього інвестора. Якщо сьогодні якась велика європейська компанія побудує у нас завод, то навіть якщо його продукція йтиме на експорт - на ньому працюватимуть, скажімо, дві тисячі людей. Серед них буде 30 менеджерів, які зможуть тут розібратися в бізнес-культурі та процесах, а через кілька років підуть і створять власний бізнес", - заявив Хмельницький.

За його словами, інвестор приносить не лише гроші, а насамперед досвід. Щоб інвестори прийшли в Україну необхідно підвищити репутацію країни та показати її можливості. Одним з інструментів налагодження контакту між бізнесом, політиками та потенційними інвесторами є економічні форуми, каже підприємець.

"Саме на форумах можна поділитися досвідом, і довести, що наша країна - країна можливостей, а не лише корупції й Чорнобиля", - додає бізнесмен.

Одним із таких форумів, за його словами, є Київський міжнародний економічний форум - найбільший міжнародний форум у східній Європі, який об’єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань і глобальних трендів. КМЕФ покликаний інтегрувати Україну у світову спільному як рівноправного перспективного гравця.