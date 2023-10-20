Економіка України починає відновлюватися у міру адаптації до війни, - New York Times

Як зазначає видання, попереду величезні проблеми, у тому числі дороге відновлення спустошених міст країни, державний дефіцит, який зростатиме в міру затягування війни, а також брак робочої сили, спричинений великою кількістю біженців та мобілізацією громадян працездатного віку.

"Економіка України адаптується до війни", - сказала Олена Білан, головний економіст Dragon Capital. Вона додала, що люди перейшли з "режиму економії" у ситуацію, коли вони "почуються більш розслабленими і починають витрачати більше".

За оцінками Світового банку, приватне споживання в Україні зросте на 5% цього року після скорочення чверть минулого року. У таких містах, як Київ і Дніпро, які знаходяться далеко від зони бойових дій, але як і раніше знаходяться під загрозою російських повітряних атак, клієнти повертаються в ресторани, що знову відкрилися, і відновлюють покупки.

Прогнози зростання економіки

Вищі, ніж очікувалося, витрати спонукали фінансові установи покращити свої економічні прогнози. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд передбачив, що ВВП країни цього року зросте на 2%, що трохи менш оптимістично, ніж прогноз Світового банку, але значно вище за початковий прогноз зниження на 3%.

Хоча обсяг ВВП України ще значно менший, ніж до війни (після повномасштабного російського вторгнення минулого року економіка скоротилася на 29,1%), цього року він зросте приблизно на 3,5%, прогнозує Світовий банк. Зростання обумовлено збільшенням внутрішніх витрат та підкріплено стійким потоком іноземної фінансової допомоги.

Темпи зростання також можуть бути поганим індикатором економічного здоров'я країни у воєнний час, оскільки обсяги виробництва часто роздмухуються за рахунок військового виробництва, яке замовляється урядом. Уряд України направив більшу частину свого бюджету на оплату праці армії та підтримку виробництва зброї, зазначає видання.

Чинники зростання

Але економісти кажуть, що здатність України адаптуватися до різних викликів воєнного часу, наприклад підтримувати подачу електроенергії, незважаючи на зимову кампанію Москви проти її енергетичної інфраструктури, допомогла вивести економіку на шлях стабілізації.

"З середини лютого у нас не було дефіциту електроенергії, - сказала пані Білан із Dragon Capital. - Це був перший позитивний фактор, який призвів до зростання виробництва".

Марія Репко, заступник директора київського Центру економічної стратегії, зазначила, що відкриття нових торговельних шляхів в обхід спроб Москви заблокувати Чорне море також сприяло відновленню експорту сільськогосподарської продукції, яка становила основну частину довоєнного доходу України.

За оцінками Світового банку, загальний обсяг експорту України продовжуватиме скорочуватися цього року, а потім зросте на 15% наступного року та на 30 відсотків у 2025 році, що є потенційним рятувальним колом для економіки, якщо війна затягнеться.

Економіка України дедалі більше концентрується довкола війни. Більше половини видатків уряду наступного року, приблизно 46 мільярдів доларів, буде спрямовано на оборону.

Але через невеликі податкові надходження, необхідні для фінансування цього марнотратства, дефіцит бюджету України наступного року досягне 21% від загального обсягу виробництва країни, заявив минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що його уряду буде потрібна фінансова допомога у розмірі 42 млрд доларів, щоб покрити цей дефіцит.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладено до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з того часу не змінювався.

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції та прогнози зростання валового внутрішнього продукту на 2023 рік.