Економіка Сербії виграла від припливу росіян, які втекли від Путіна, - Bloomberg

Колишня югославська республіка дотримувалася балансу щодо України, засуджуючи напад Путіна, але утримуючись від ухвалення санкцій Європейського Союзу проти Москви. Брнабич захищав цю позицію, посилаючись на ізоляцію Сербії під час насильницького розпаду Югославії у 1990-х роках та каральні заходи, спрямовані проти уряду у Белграді.

"Наші люди рішуче налаштовані проти санкцій. Ми вважаємо, що санкції насправді не зменшують здатності чи готовності країни вести війну", - сказала вона на панелі конференції Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Прем'єр-міністр сказала, що її уряд пропонує пільги російським емігрантам, серед яких є "інженери, здебільшого дуже молоді, дуже кваліфіковані та дуже талановиті люди", які стають платниками податків та надають потрібні навички для національної індустрії інформаційних технологій. За її словами, крім того, що їх приваблювала економіка Сербії, молоді росіяни "не відчували себе бажаними деінде".

"Ці молоді люди справді орієнтовані на Захід, дуже добре освічені, проти війни. Це добре для нас", - сказав прем'єр.

Сербія перебуває під тиском як кандидат на вступ до ЄС, щоб повністю узгодити свою зовнішню політику із блоком із 27 країн. Вона також має налагодити зв'язки з Косово, чий суверенітет Белград не визнає з того часу, як 1,8-мільйонна нація відокремилася від Сербії у 2008 році, майже через десять років після того, як НАТО вибило армію югославського диктатора Слободана Мілошевича.

Цей процес є "важким" та "емоційним" для сербів, які цінують Косово як своє історичну серцевину, але "ми зобов'язані цим поколінню, яке прийде після нас, і ми хочемо знайти взаємоприйнятний компроміс" у переговорах за посередництва ЄС та США, сказала вона.

Економіка Сербії сильно постраждала від санкцій проти Югославії в 1990-х роках. Вони були скасовані після повалення Мілошевича у 2000 році.