Економічне зростання в Україні загальмувало майже до нуля

У листопаді 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України уповільнилося до 0,9% в порівнянні з 1,5% у жовті. У цілому за 11 місяців ВВП зріс на 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на оцінку Мінекономіки.

У міністерстві назвали галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору);

будівництво (завдяки програмам держпідтримки);

внутрішня торгівля (причини - сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);

переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення).

добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

"Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля. Свою роль відіграли державні програми підтримки - грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики "Зроблено в Україні". Також збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Погіршення ситуації

За даними НБУ, в листопаді бізнес погіршив оцінки щодо своєї поточної економічної діяльності.

"Посилення інтенсивності бойових дій, поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему, подальше зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці, логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність були стримуючими чинниками економічної активності", - йдеться в повідомленні НБУ.

Міжнародне агенство Fitch Ratings прогнозує уповільнення економічного зростання в Україні. Це відбувається дефіциту робочої сили та електроенергії.

Агентство прогнозує, що зростання досягне 4% у 2024 році, але уповільниться до 2,9% у 2025 році.