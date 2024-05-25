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Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до питання про економічне бронювання від мобілізації, адже, за його словами, таке бронювання не спрацювало у жодній країні світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Стефанчука.

Зокрема, він наголосив, що доволі часто «за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів», а тим часом існує дуже мало країн, де така модель бронювання спрацювало. 

Водночас Стефанчук зазначив: так модель має забезпечувати рівноправність усіх громадян перед своїми обов’язками захищати батьківщину, та передбачати справедливість у цьому підході. 

Як відомо, наразі у Верховній раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. Одна з них що передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн, і ця модель викликала хвилю критики в українському суспільстві: адвокати заявили про порушення конституційних прав, а військові - про те, що ця ідея підтримує ідею "війни для бідних",

Економісти ж нагадали, що сама ідея бронювання полягає не в тому, щоб врятувати когось від служби, а щоб не допустити обвалу економіки. Тому передусім моделі бронювання уряду потрібно обговорити з українськими роботодавцями.

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Руслан СтефанчукМобілізація в Україні