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Економічна мобілізація - правильний механізм, але суми відрахувань мають бути реальними, - експерт

Четвер 29 лютого 2024 14:28
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Економічна мобілізація - правильний механізм, але суми відрахувань мають бути реальними, - експерт Фото: економічна мобілізація - правильний механізм, але суми відрахувань мають бути реальними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Шлях добровільної мобілізації єдино правильний для держави, але він має передбачати стимули і для мобілізованого, і для роботодавця, якщо він хоче зберегти працівника. Єдине, що треба - це розумно визначити суму, яка не буде обтяжливою для роботодавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету економістів України Андрія Новака.

"Для того, щоб механізм був економічно обґрунтований, сума бронювання повинна формуватися як відсоток від зарплати. І чим вища зарплата цього конкретного працівника, якого хоче забронювати підприємство, тим вищим буде додатковий платіж. Єдине, що треба визначити правильно - відсоток від зарплати, щоб це не було надто обтяжливо", - наголосив Новак.

Він висловив переконання, що саме в помірності цього відсотка від зарплатні лежить основа справедливого механізму, адже якщо він буде надто високим, то роботодавці будуть шукати інші шляхи уберегти спеціалістів.

"Якщо відсоток буде помірний, грубо кажучи, в межах 10-15%, то, в принципі, кожен роботодавець може додатково сплатити за потрібного йому спеціаліста, і забронювати його. Якщо ж відсоток буде, умовно кажучи, 50% від зарплати чи, не дай Боже, 100% - то, звичайно, кожен роботодавець буде шукати всі можливі і неможливі варіанти, як обійти цю норму, і при цьому зберегти важливого для себе працівника. Тож все буде залежати від суми платежу за бронювання і відсотка від зарплати. Якщо не надто обтяжливо, то більшість погодиться, і поставиться з розумінням", - наголосив Новак.

Як відомо, у Кабміні наразі розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

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